24 ноября на канале 1+1 прошел суперфинал шоу "Танцы со звездами". В нем победила актриса из сериала "Крепостная" Ксения Мишина. Она обошла в финале гимнастку Анну Ризатдинову.

Каждая пара станцевала по 6 танцев, а на паркет и балкон вышли популярные музыканты. Настя Каменских исполнила свой хит Elefante, группа "Время и стекло" - песню Balensiaga, Мишель Андраде станцевала с Франциско Гомесом, Макс Барских спел "Лей, не жалей". А Тина Кароль исполнила сказочную композицию, посвященную "Рождественской истории", вместе с DZIDZIO и Юлией Саниной.

На балконе ведущими был Олег Винник, Серега, Ольга Горбачева и вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина. На шоу также пришли выбывшие ранее MARUV и JAY, которые порадовали зрителей провокационным выступлением.

В этом сезоне финал получился чисто женским, ведь последний мужчина, Владимир Остапчук, выбыл в полуфинале. Каждый из участников еще раз подготовил свой танец-дебют, с которым появился на проекте; затем пара показала танец, который больше всего запомнился зрителям; а в "танце за жизнь" нужно было показать танцы в четырех стилях.

Анна Ризатдинова. Гимнастка рассказала, что тяжело пережила развод с Александром Онищенко, от которого родила сына, и что она хочет, чтоб о ней говорили, не как о жене олигарха, а как о финалистке проекта "Танцы со звездами".

Первым танцем пары был пасадобль.

Во второй раз они танцевали румбу. При этом Анна сказала, что благодарна проекту за мужчину, с которым она познакомилась, и с которым она может почувствовать себя слабой и сбросить броню. После номера ей подарил букет Иракли Макацария и Екатерина Кухар сделала предположение, не является ли он тем самым секретным принцем.

Виктория Булитко. Актриса "Дизель шоу", которая ранее прокомментировала слухи о своем романе с партнером Дмитрием Дикусаром, сказала, что чувствует себя Золушкой, которая попала на бал. И что простые зрители ассоциируют себя с ней. Также она сказала, что боялась что разница в росте (у Булитко 155 см - Ред) помешает им танцевать, но этого не произошло.

Первым танцем стал линдихоп.

Во второй раз Дикусар и Булитко вышли с румбой. Перед этим Виктория сказала, что пришла на проект кайфануть, независимо от оценок судей. Во время выставления оценок за румбу телеведущая и бывшая супруга экс-нардепа Сергея Рыбалко Анна Буткевич в маске женщины-кошки внезапно подкралась к Екатерине Кухар и вырвала у нее табличку с оценкой. Позже она вместе с Дзидзьо была ведущей балкона.

Ксения Мишина. Актриса, которая снялась в сериале "Крепостная", рассказала, что не была уверена относительно своего участия в шоу, но ее сын Платон, которого она воспитывает сама, поддержал ее. С начала шоу ее популярность выросла, только в Instagram на нее подписались еще 100 тысяч человек.

В первый раз они с Женей Кот вышли с фокстротом.

Во второй раз с джаз-модерном.

Кстати, во время выступлений Влад Яма сказал, что, если победит Булитко - он заберется на стол и будет кричать, что она королева танцпола. А за кулисами ведущий Александр Попов и Тина Кароль поспорили на то, кто победит. Тина поставила на Анну Ризатдинову, Александр - на Ксению Мишину. На кону было свидание либо платье Dior.