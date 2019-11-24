В Одессе патрульный полицейский упал с крыши хозяйственной постройки, пытаясь задержать психически больного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

23 ноября около 16:00, патрульные получили сообщение о агрессивном мужчине на улице Достоевского. На месте инспекторы обнаружили неизвестного, у которого были признаки психического расстройства.

Мужчина залез на крышу хозяйственной постройки, разрушал ее и кидал камни по окнам жилых домов. На просьбу полицейских прекратить, он не реагировал, вел себя неадекватно, выкрикивал нецензурные слова.

Фото: Facebook/Патрульна поліція Одеської області

"Через некоторое время после бесплодных уговоров, один из инспекторов вылез на крышу, чтобы снять мужчину, но тот начал кидаться в инспектора шифером. Полицейский не удержался и упал с крыши. Его передали врачам скорой помощи", - говорится в сообщении.

Мужчину удалось снять с здания и передать специализированной медицинской помощи. Впоследствии выяснилось, что этот 31-летний мужчина находился в розыске за побег из психиатрической больницы.

Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Одеської області

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожской области задержали мужчину, который грозил взорвать полицейский участок.

Также мы рассказывали, что в Буче ввели план "Перехват" из-за детей, которые слишком бурно играли в полицейских и злодеев.