Сегодня, 24 ноября, в Киеве на Петровке легковой автомобиль въехал в микроавтобус. Видео с ДТП появилось на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны, однако, по сообщениям очевидцев, госпитализация не потребовалась - пострадавшим оказали медицинскую помощь прямо на месте происшествия.

В сообщении отметили, что данный участок дороги весьма опасен, и ДТП постоянно случаются на повороте, который ведет на Троещину.

Видео: dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом в ДТП погибли два человека, перебегавших дорогу в неположенном месте.

Также мы писали, что появились подробности ДТП с элитным Porsche на Старонаводницкой в Киеве. Как сообщается, когда водитель спускалась вниз, то не смогла удержать машину, так как это был не просто Porsche Macan, а более мощная версия R4. Впоследствии алкотестер показал в ее крови 1,43 промилле