Появились фотографии старшего сына детского омбудсмена Николая Кулебы, который сегодня под Киевом разбился в аварии с двумя детьми.

Старший сын Кулебы - Тимофей - ехал в машине со своим отцом и младшим братом Елисеем. По данным СМИ, именно он больше всех и пострадал.

Судя по странице парня в Facebook, он выпустился из Института журналистики имени Шевченко в Киеве.

Фото: Facebook/Тимофей Кулеба

Напомним, авария случилась под Киевом на перекрёстке Одесская трасса-Чабаны. Столкнулись микроавтобус и авто Тойота, в котором был омбудсмен. Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехал с двумя детьми. Кулеба пересек дорогу на красный, из-за чего и случилась авария. Мы публиковали видео момента аварии.

После этого заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко постарался оправдать омбудсмена Кулебу, который проехал на красный свет.