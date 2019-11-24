Сегодня, 24 ноября, под Киевом в ДТП попал Уполномоченный по правам детей Николай Кулеба. В сети появилось видео столкновения автомобиля омбудсмена с микроавтобусом Volkswagen, которое раскадровал и объяснил блогер Сергей Наумович в Facebook.

"До перекрестка он (Кулеба - Ред.) передвигался по правой полосе, так как в левом ряду была очередь, намереваясь проехать перекресток прямо. Проехал стоп-линию светофора и стал первым в левом ряду, ожидая возможности для дальнейшего движения. Светофор, разумеется, пропал из его поля зрения и он дал себе разрешение проехать перекресток, ориентируясь по интенсивности движения... но не заметил микроавтобус, двигающийся справа. Результат — на скриншотах", - пишет Наумович.

Скриншоты: Facebook/Сергей Наумович

Ранее "Страна" публиковала видео момента аварии с детским омбудсменом Николаем Кулебой.

Также мы писали, что Антон Геращенко попытался оправдать омбудсмена Кулебу, который проехал на красный свет и попал в ДТП.