Победительницей детского "Евровидения-2019", запись которого можно посмотреть тут, стала представительница Польши Вики Габор. Об этом говорится на официальном сайте песенного конкурса.

Девочка взяла 278 баллов от 19 стран-участниц. Виктория Габор исполнила композицию Superhero девушка исполнила на польском и английском языке.

Второе место досталось Казахстану - 227 баллов. Бронза у Испании - 212 баллов.

Украинка София Иванько получила 15 место.

Вели финал конкурса Ида Новаковска, Александр Сикора и Роксана Венгель - победительница детского "Евровидения-2018". А состязались участники в Arena Gliwice, которое вмещает 17 тысяч человек.

Фото: junioreurovision.tv

Напомним, Украину на детском песенном конкурсе представляла 13-летняя киевлянка София Иванько. На нацотборе она обошла дочь Кошевого - Варвару Кошевую. В сети появился текст песни Иванько и клип на нее.