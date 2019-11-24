Киевский футбольный клуб "Динамо", фанаты которого попали в скандал с расизмом, в 15-м туре Премьер-лиги Украины в матче, который проходил в Киеве, выиграл у команды "Мариуполь", забив соперникам три мяча и не пропустив ни одного.

Киевляне вышли вперед на 21 минуте, когда Виталий Буяльский с близкого расстояния замкнул прострел справа от Виктора Цыганкова.

Видео: YouTube/ТСН ПРОСПОРТ

"Бело-синие" контролировали события на поле весь матч, но удвоить преимущество им удалось лишь на 77 минуте - Цыганков эффектным ударом пяткой довел счет до показателя 2:0.

Видео: YouTube/ТСН ПРОСПОРТ

Беньямин Вербич, который появился в игре со скамейки для запасных, забил последний гол на 82-й минуте матча

Видео: YouTube/ТСН ПРОСПОРТ

После этого результата команда Михайличенко набрала 30 пунктов и поднялась на второе место турнирной таблицы внутреннего первенства. Что касается "Мариуполя", то они остались с 17 очками на седьмой строчке.

Подробнее прочитать о том, как прошел матч, можно в нашей онлайн-трансляции.

Ранее "Страна" писала, что легионера киевского Динамо обвинили на родине в избиении несовершеннолетней девушки.