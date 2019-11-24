"Динамо" обыграло "Мариуполь" и поднялось на второе место в турнирной таблице УПЛ. Видео голов
Киевский футбольный клуб "Динамо", фанаты которого попали в скандал с расизмом, в 15-м туре Премьер-лиги Украины в матче, который проходил в Киеве, выиграл у команды "Мариуполь", забив соперникам три мяча и не пропустив ни одного.
Киевляне вышли вперед на 21 минуте, когда Виталий Буяльский с близкого расстояния замкнул прострел справа от Виктора Цыганкова.
Видео: YouTube/ТСН ПРОСПОРТ
"Бело-синие" контролировали события на поле весь матч, но удвоить преимущество им удалось лишь на 77 минуте - Цыганков эффектным ударом пяткой довел счет до показателя 2:0.
Видео: YouTube/ТСН ПРОСПОРТ
Беньямин Вербич, который появился в игре со скамейки для запасных, забил последний гол на 82-й минуте матча
Видео: YouTube/ТСН ПРОСПОРТ
После этого результата команда Михайличенко набрала 30 пунктов и поднялась на второе место турнирной таблицы внутреннего первенства. Что касается "Мариуполя", то они остались с 17 очками на седьмой строчке.
Подробнее прочитать о том, как прошел матч, можно в нашей онлайн-трансляции.
Ранее "Страна" писала, что легионера киевского Динамо обвинили на родине в избиении несовершеннолетней девушки.