На протяжении трех дней белорусский город Борисов проводит масштабный фестиваль, который посвящен 207-й годовщине событий наполеоновской войны 1812 года. Об этом пишет издание GO.TUT.BY.

Все посетители могли наблюдать красочный парад униформистов, реконструкции баталий, разнообразные театральные постановки, чтение стихов на французском.

Особенностью фестиваля стало то, что к боям на земле добавилась комедийная "водная реконструкция" событий минувших лет: любители зимнего плавания форсировали Березину - реку, через которую из России бежала разгромленная армия Наполеона. Все это проводилось под аккомпанемент оркестра.

В реконструкции участвовали пловцы из Франции, которые радостно пересекли реку, в которую когда-то вошел император Наполеон, чтобы спасти остатки своей "Великой армии".

Фото: news.tut.b

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