В Киеве ограбили квартиру иностранца, пока тот был в отъезде. Из помещения вынесли золотые украшения с бриллиантами. Полиция завела уголовное дело.

Перед выходными жертвой столичных домушников стал молодой иностранец, купивший квартиру в доме на Саперном поле в Печерском районе Киева. Как стало известно "Стране" из собственных источников в полиции, пока 31-летний хозяин был на родине - в Палестинской автономии, замки в его квартиру взломали киевские воры.

Соседи не услышали шума, и домушники вынесли золотые украшение с брильянтами на круглую сумму. Вернувшись домой, палестинец застал свое жилище вывернутым наизнанку. Хозяин еще не сообщил правоохранителям сумму убытков так как не успел подсчитать, сколько именно украли. Полицейские предполагают, что кража была совершена по наводке.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением". Ворам грозит наказание до 6 лет тюрьмы, если их удастся поймать.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ограбили отделение Укрпочты. Киевляне предположили, что это сделал персонаж из Mortal Kombat.

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