Сегодня, 24 ноября, стало известной, что миллиардер Майкл Блумберг вступил в президентскую гонку в США. Он примет участие в праймериз Демократической партии и может бросить вызов Дональду Трампу вместо Джо Байдена.

Что известно об этом человеке?

Майкл Рубенс Блумберг родился 14 февраля 1942 года в Бостоне (США, штат Массачусетс) в еврейской семье. Отец Уильям родился в Челси (штат Массачусетс) в семье российского иммигранта, мать Шарлотта родилась в Нью-Джерси.

В 1964 году Блумберг стал выпускником Университета Джонса Хопкинса, чуть позднее завершил Гарвардскую школу бизнеса. Получил степень магистра делового администрирования.

Бизнес-карьеру начал в компании Salomon Brothers, где отвечал за информационные системы и возглавлял торговлю акциями. В 1981 году Salomon продали новому владельцу, поэтому Блумберг лишился работы. В том же году бизнесмен основал собственную фирму Bloomberg LP, которая собирала, анализировала и продавала информацию о состоянии финансовых рынков. Майкл Блумберг сам разработал компьютерную систему анализа информации для трейдеров, а впоследствии открыл онлайн-сервис для торговли акциями.

Компания имеет мировое имя и по сей день, постепенно разрастаясь и приобретая телеканалы с радиостанциями. На данный момент число подписчиков на новости превышает 250 тысяч человек.

В то же время Блумберг занимается политической деятельностью. На выборах мэра Нью-Йорка 6 ноября 2001 года он баллотируется от лица Республиканской партии. На предвыборную гонку он потратил $73 млн. В итоге, набрав 50%, стал победителем.

За время первой каденции Блумберг провел ряд преобразований, как положительно принятых в городе, так и отрицательно. В числе положительно воспринятых результатов пребывания Блумберга на посту мэра были снижение уровня преступности в городе на 20%, создание новых рабочих мест за счёт поддержки малого бизнеса, общий рост экономики, строительство доступного жилья. В числе непопулярных преобразований оказались повышение налогов, запрет на курение в общественных заведениях, сокращение расходов администрации.

В 2005 году Майкл Блумберг был переизбран на второй срок. Разрыв в голосах на выборах составил 20%, став рекордным показателем. На эту предвыборную кампанию политик потратил уже 74 млн долларов. Блумберг баллотировался в третий раз 3 ноября 2009 года и снова одержал победу. Наконец, в 2014 году полномочия мэра перешли к Биллу де Блазио.

Интересно, что во время исполнения должностных полномочий Блумберг назначил себе зарплату в 1 доллар в год. Также политик не пользовался государственным жильём, полностью обеспечивая себя за счет доходов в бизнес-сфере.

С 31 января 2014 года Блумберг занимает пост специального посланника ООН по городам и изменению климата.

На 5 мая 2018 года чиновник, по версии Forbes, занимал 11-е место с состоянием в $50,4 млрд.

Активное внимание Майкл Блумберг уделял и продолжает уделять благотворительности. За последние несколько десятилетий он был членом многочисленных некоммерческих организаций.

За свою деятельность 6 октября 2014 года награжден званием почетного Рыцаря-Командора ордена Британской империи (KBE).

Что касается личной жизни, то Блумберг женился на Сьюзан Браун, в браке с которой родилось двое дочерей: Эмма 1979 г.р. и Джорджина 1983 г.р.. В настоящее время находится в разводе.

Ранее "Страна" сообщала, что миллиардер Блумберг готов уплатить взнос США в рамках Парижского соглашения о климате.

Также мы писали, что изменила вторая неделя показаний по импичменту Трампа.