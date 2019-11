28-летняя южнокорейская певица и актриса Гу Хара умерла. Её тело нашли в доме девушки в Сеуле. Об этом в воскресенье, 24 ноября, об этом сообщает Newsweek.

Накануне девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте свою фотографию с подписью: "Спокойной ночи!"

Причина смерти неизвестна, сейчас полиция проводит расследование. Однако в мае этого года Хара пыталась покончить с собой. Тогда девушку, находившуюся без сознания, обнаружил ее менеджер, после чего певицу госпитализировали.

Гу Хара являлась бывшей участницей корейского герл-бэнда Kara. В 2015 году певица начала сольную карьеру, записав мини-альбом Alohara (Can You Feel It). Также она снималась в телесериалах.

Скриншот: Instagram/koohara__

Это уже не первый случай загадочной смерти южнокорейской звезды за последнее время. Так, в середине октября в Сеуле была найдена мертвой 25-летняя поп-звезда Солли. Скорее всего, она покончила с собой.

А недавно в Японии фанат напал на певицу, вычислив ее дом по отражению в глазах на фотографии.