Главным судьей на матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между командами "Манчестер Сити" и донецким "Шахтером" будет словенец Славко Винчич. Ему будут помогать Томаж Кланчник, Андраж Ковачич и Радо Обренович. Об этом сообщает ТСН.

В 2015 году Славко работал на первом поединке 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и французским "Генгамом". Тогда арбитр показал "динамовцам" две красные карточки и киевляне проиграли со счетом 1:2.

Также Винчич в 2017-м судил матч "Шахтера" против "Сельты" в 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" проиграли в основное время 0:1, а в экстра-таймах пропустили второй гол и прекратили борьбу в турнире.

Матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" состоится во вторник, 26 ноября, на стадионе "Этихад". Начало встречи - в 22:00. После четырех туров группового этапа "Манчестер Сити" лидирует в квартете с 10 очками в активе. Далее расположились "Шахтер" (5 пунктов) и "Динамо" Загреб (5). "Аталанта" замыкает группу с одним набранным баллом.

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