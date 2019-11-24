Сегодня, 24 ноября, в 13:30 в пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области местный житель на микроавтобусе Volkswagen врезался в водителя автомобиля Toyota, Уполномоченного Украины по правам ребенка Николая Кулебу.

О столкновении написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы).

Желаю скорейшего выздоровления всем участникам ДТП.

Нужно помнить, что управление авто это ответственный процесс, и любые нарушения ПДД могут закончиться плохо для всех участников ДТП.

Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!", - заявил Геращенко.

Зам Авакова добавил к посту снятый очевидцами ролик в Telegram-канале "Киев оперативный", в котором отчетливо видно, что в поворачивающее на перекрестке на красный свет авто Николая Кулебы на большой скорости врезался двигавшийся по дороге прямо микроавтобус. При этом чиновник выгораживает омбудсмена, скрыто обвиняя в случившемся владельца Volkswagen'а.

Скриншот: Facebook/Антон Геращенко

Пользователи социальной сети закономерно начали обвинять Геращенко в его "видении".

Скриншот: Facebook/Антон Геращенко

Ранее "Страна" сообщала о том, что известно о чиновнике, который попал в аварию.

Также мы писали, что, по словам Кулебы, Украина должна вернуться в ПАСЕ в январе 2020 года.