В сети появились подробности с аварией уполномоченного по правам детей Николая Кулебы и видео с места автокатастрофы. Подробности опубликовали на Facebook-странице "dtp.kiev.ua". Предварительно, с детьми на красный свет Чабанах проехал уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба.

Скриншот:Facebook/dtp.kiev.ua

Авария случилась под Киевом на перекрёстке Одесская трасса-Чабаны. Столкнулись микроавтобус и авто Тойота, в котором был омбудсмен. Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехад с двумя детьми, которые были без детских кресел. Он пересек дорогу на красный, из-за чего и случилась авария.

"Киев оперативный" опубликовал видео момента аварии. Там заметно, что "Тойота" Кулебы едет на красный свет.

Видео: YouTube/Безпечна Київщина

Также замглавы МВД Антон Геращенко опубликовал фото с места аварии.

Мы рассказывали, что известно о Николае Кулебе, который попал в реанимацию после аварии.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве за два дня дважды побили антирекорд превышения скорости.