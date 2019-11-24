В Киеве появились билборды с каштаном и чашкой кофе, которые призывают почтить память жертв голодомора 1932-1933 годов.

Фото такой социальной рекламы опубликовала в Facebook блогер Мирослава Бердник.

Женщина утверждает, что социальная реклама является ничем иным, как актом цинизма. "Каштаны употребляли в еду. Во время голодомора. С чашечкой кофе", - пишет Бердник.

Скриншот: Facebook/Мирослава Бердник

Фото: Facebook/Мирослава Бердник

Точно неизвестно, сколько именно таких рекламных щитов установлено по городу, а также то, что хотели сказать авторы этим изображением.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские полярники в Антарктиде почтили память жертв Голодомора.

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