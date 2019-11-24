Уполномоченный Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии. С ним пострадали двое его сыновей - Тимофей и Елисей. Что о нем известно?

Николай Николаевич Кулеба родился 23 марта 1972 года в Киеве. На данный момент он является уполномоченным президента Украины по правам ребенка.

В 2006 году окончил Европейский университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, менеджер. В 2001 году основал, а в 2002-м возглавил благотворительную организацию "Открытое сердце". За пять лет работы в этой организации Николай Кулеба создал модель реабилитации детей улицы и открыл сеть специализированных центров по работе с детьми улицы. В 2006 году возглавил международную благотворительную организацию "Служба спасения детей".

Фото: Facebook/Николай Кулеба

С 2006 года по декабрь 2014 был начальником Службы по делам детей Киевской городской государственной администрации (КГГА). За время своей работы в КГГА время сформировал столичную политику по защите прав детей, развил семейные формы воспитания детей-сирот и профилактическую работу с семьями в сложных жизненных обстоятельствах, открыл первый в стране "Городской центр ребенка", который ввел обучение для усыновителей, активизировал устройства детей-сирот в семьи.

17 декабря 2014 годы был назначен на должность омбудсмена по правам детей. 19 мая 2019 года тогдашний президент страны Петр Порошенко снял его с этой должности, но 1 июня 2019 Владимир Зеленский переназначил Кулебу.



Чиновник женат, воспитывает четверых детей. Кроме Тимофея и Елисея у него есть также сын Давид и дочка Лия. Судя по тому, что в соцсетях начали звучать призывы молиться за Кулебу со стороны христиан-евангелистов, скорее всего Кулеба принадлежит к одной из таких церквей.

Напомним, сегодня стало известно, что умер украинский актер театра и кино Давид Бабаев.

Также мы рассказывали, что в Черниговской области водитель микроавтобуса насмерть сбил школьницу и скрылся с места преступления.