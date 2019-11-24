В Карпатах на горе Поп Иван выпал небольшой снег. Об этом свидетельствует Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Так, снег начал идти еще с 21 ноября, однако вчера, 23 числа, гору уже прилично укутала белая пелена. Сегодня там была морозная температура – минус 2 градуса.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Ранее мы писали, что первый снег выпал во Львове. Фотографиями осадков суровой поры в социальных сетях делились сами пользователи.

До этого "Страна" сообщала, что в Украину идут похолодание и морозы.

Также мы писали, что Киев дважды за октябрь припорошило снегом. Мелкий снег наблюдался в разных районах Киева, в частности, в Голосеевском, а также на Подоле.