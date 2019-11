В сети появились фото и видео с места падения самолета на жилые дома в Демократической Республике Конго. В результате крушения пассажирского самолета на жилые дома погибли по меньшей мере 24 человека

Об этом сообщает BBC.

Небольшой пассажирский самолет упал на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго. Самолет Dornier-228 принадлежал частному перевозчику Busy Bee, он потерпел крушение примерно через минуту после взлета.

На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спаслись до взрыва самолета.

