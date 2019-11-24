Сегодня, 24 ноября, в Киеве начался матч между командами командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь). Онлайн трансляция опубликована на YouTube канале фК "Динамо" Киев.

Так, игра проходит на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

Состав Динамо: Бущан — Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко — Буяльский, Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Беседин, Де Пена. Среди запасных: Нещерет, Вербич, Соль, Шапаренко, Гармаш, Родригес, Кендзера

Состав Мариуполя: Гальчук — Чоботенко, Дава, Яворский — Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко — Чурко, Вакула. Запасные: Худжамов, Петерман, Кащук, Фомин, Полегенько, Путря.

Видео: Youtube/ФК "Динамо" Київ

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, в Киеве ограничили работу трех станций метро из-за футбольного матча на СК "Олимпийский".

Ранее "Страна" сообщала, что в метро Киева в час-пик приостановили движение по синей линии из-за падения на рельсы человека. Также напомним, что Киевский городской совет решил купить 50 новых вагонов для метро столицы.