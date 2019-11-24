В законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год, возможно, будут внесены статьи о санкциях против компаний, которые участвовали в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом председатель комитета Сената США по международным делам Джим Риш сообщил изданию Defence News.

Джим Риш. Фото: anfrussian.com

Законодателями пока что обсуждаются меры против строителей газопровода, однако, по словам Риша, "санкции дорого обойдутся" компаниям, которые приняли участие в проекте. Сенатор надеется, что принятые решения помогут прекратить строительство.

Ранее "Страна" сообщала, что 21 ноября американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против "Северного потока-2" могут задержать запуск газопровода. Он заявил, что у Соединенных Штатов есть два варианта действий, которые помешают вовремя закончить работы. В первом случае Конгресс США примет соответствующий законопроект, во втором - американская администрация использует действующий закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Также мы писали, что газовый оператор Польши может подать в суд на Германию за поддержку "Северного потока-2".