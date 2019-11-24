Под Киевом в серьезное ДТП попал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. С ним в автомобиле ехало двое сыновей.
Авария произошла в поселке Чабаны под Киевом. Судя по опубликованному видео - детский омбудсмен поехал на красный свет, и справа на перекрестке в него влетел другой автомобиль.
"Страна" собирает все подробности ДТП с чиновником. Материал обновляется.
Первые данные об аварии с Кулебой
Уполномоченный Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии. С ним пострадали двое его сыновей - Тимофей и Елисей.
Тимофей находится в очень тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на свои источники пишет "Зеркало недели". Других подробностей аварии издание не приводит.
О том, что детский омбудсмен попал в аварию, пишет и паблик "ДТП Киев".
"Предварительно, с детьми на красный свет Чабанах проехал уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба.
Двое в тяжелом состоянии. Напомним, С двумя детьми, без детских кресел на красный вслепую", - говорится в сообщении.
Опубликовано также видео момента аварии. На нем отчетливой заметно, что "Тойота" омбудсмена едет на красный свет, выезжает на перекресток, после чего в нее врезается на полной скорости микроавтобус.
Официальное подтверждение ДТП с Кулебой
Позже фото с места аварии опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко.
По данным Геращенко, в результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) машины Кулебы получили телесные повреждения.
Интересно, что в своем посте замминистра попытался обвинить в ДТП водителя, который врезался в машину обмудсмена. На что пользователи в комментариях возмутились и напомнили Геращенко, что Кулеба ехал на красный свет.
"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.
В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы).
Желаю скорейшего выздоровления всем участникам ДТП.
Нужно помнить, что управление авто это ответственный процесс, и любые нарушения ПДД могут закончиться плохо для всех участников ДТП.
Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!", - заявил Геращенко.
Пользователи возмутились такой постановкой вопроса:
"Вы в своем уме? Кулебу жаль невероятно, но он поехал на красный !!!! При чем тут водитель Фольксвагена? !!", - задали вопросы под постом зама Авакова.
Что известно о Кулебе
Кулеба переназначен на свою должность детского омбудсмена в июне президентом Владимиром Зеленским. "Страна" рассказывала, что известно об этом чиновнике.
Кулеба воспитывает четверых детей. Кроме Тимофея и Елисея у него есть также сын Давид и дочка Лия.
О том, что Кулеба попал в ДТП также написала на своей страницев Facebook певица и лидер Международного общественного движения "ЖИВИ" Оксамита Новачук.
"Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защите над ними", - написала Оксамита Новачук.
Скриншот:Facebook/Оксамита Новачук
Молиться призвал у себя в телеграм-канале и экс-нардеп Игорь Мосийчук.
"Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП вместе с двумя сыновьями. Сейчас он пребывает в реанимации в тяжелом состоянии! Молимся!", - написал Мосийчук.
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