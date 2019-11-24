Армия Великобритании намеревается существенно снизить численность сухопутных войск: с 80 до 60 тысяч человек. Об этом сообщает The Sunday Times.

Причиной сокращения послужил недавний указ министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который гласит, что генералам следует понизить расходы на армию ради экономии бюджета.

Также министр не исключил, что, скорее всего, королевская армия передаст один из своих новейших авианосцев в аренду НАТО или США. Согласно исследованиям, британские военные не очень ценят свои авианосцы, а американцы, напротив, их очень любят, поскольку для обслуживания одного такого судна нужно намного меньше людей, чем для американского аналога.

Ранее "Страна" сообщала, что в Америке опубликовали план захвата США и Польшей Калининграда.

Также мы писали о том, к чему готовилась "партия войны" в годовщину Революции достоинства.