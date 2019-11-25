The Economist опубликовал карту Украины без Крыма. Фото
Известное британское издание The Economist опубликовало видеоролик, в котором картографическое изображение Украины было без Крыма. Внимание на это обратило посольство Украины в Великобритании.
"The Economist, мы надеемся, что такое авторитетное и всемирно известное издание, как ваше, исправит карту надлежащим образом", - говорится в подписи.
Самой реакции издания на инцидент пока нет.
Фото: twitter.com/UkrEmbLondon
Ранее в похожую ситуацию попадала и The New York Times. На одной из иллюстраций в статье была изображена карта региона, где есть континентальная Украина, но на карте нет Крыма.
Также "Страна" сообщала, что Мисс Украина неожиданно ответила на вопрос о том, чей Крым.
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