Известное британское издание The Economist опубликовало видеоролик, в котором картографическое изображение Украины было без Крыма. Внимание на это обратило посольство Украины в Великобритании.

"The Economist, мы надеемся, что такое авторитетное и всемирно известное издание, как ваше, исправит карту надлежащим образом", - говорится в подписи.

Самой реакции издания на инцидент пока нет.

Фото: twitter.com/UkrEmbLondon

Ранее в похожую ситуацию попадала и The New York Times. На одной из иллюстраций в статье была изображена карта региона, где есть континентальная Украина, но на карте нет Крыма.

Также "Страна" сообщала, что Мисс Украина неожиданно ответила на вопрос о том, чей Крым.