В Киеве возле академии СБУ обнаружили "абсолютного" героя парковки, который припарковался на клумбе. Об этом сообщил Влад Антонов в Facebook.

"Киев. Возле академии #СБУ на #Максимовича 22. Как это получилось не известно, но очень интересно", - говорится в подписи.

На опубликованном фото видно машину марки Toyota, которая припаркована просто на бетонной клумбе.

Фото: facebook.com/vlad.life

Как сообщала "Страна", в Одессе автоледи припарковала свою маленькую красную машину таким образом, что та заблокировала движение трамваев. В итоге пока женщина гуляла со своим ребенком добровольцам пришлось семь раз перемещать авто, чтобы пропустить электротранспорт.

Напомним, в столице на Минском массиве киевляне, возмущенные неправильной парковкой жестко наказали мужчину, который припарковал свой автомобиль на проходе.

Также мы рассказывали, что за вовремя нерастаможенную евробляху могут оштрафовать на 170 тысяч.