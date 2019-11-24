Уже сегодня, в воскресенье, 24 ноября, состоится финал 17-го детского Евровидения. Финал пройдет под лозунгом "Share the Joy" ("Поделись радостью") в польском городе Гливице на "Арена Гливице". За победу будут соревноваться 19 исполнителей из Европы и Австралии, в том числе и украинка София Иванько с песней "Spirit of Music" ("Дух музыки"). Оно начнется в 17:00 по Киеву.

Участники - дети в возрасте от 9 до 14-ти лет. Польша получила право проводить Евровидение после победы в 2018 году в Минске польской певицы певицы Роксаны Венгель.

В этом году в детском конкурсе примут участие участники из 19-ти стран: кроме Украины, это пять стран бывшего СССР - Беларусь, Армения, Грузия, Казахстан и Россия, балканские Албания, Сербия, Северная Македония, а также Великобритания (представлена Уэльсом), Франция, Испания, Мальта, Ирландия, Голландия, Португалия, Италия, далекая Австралия, и, собственно, сама хозяйка события – Польша. В этом году отказались принимать участие в конкурсе Азербайджан и Израиль, но на Детское Евровидение после 13-летнего перерыва вернулась Испания.

Победитель в детском песенном конкурсе будет определен путем суммирования баллов, набранных конкурсантами в пропорции 50/50% в голосовании членов национальных жюри (которое состоит из музыкантов и детей), а также онлайн-голосовании зрителей. Отдать свои голоса могут желающие со всего мира, голосование проводится в два этапа. Во время первого ( с 21:00 пятницы, 22 ноября, до до 17 часов 24 ноября) участники онлайн-голосования могут выбрать от трех до пяти композиций, которые им понравятся больше всего. При этом среди них может быть и представитель своей страны! Второй этап онлайн-голосования состоится сразу после финального концерта в воскресенье и продлится всего 15 минут. После этого объявят победителя конкурса.

Украину представит участница проекта "Голос.Дети - 5" София Иванько. Она споет песню "Spirit of Music" ("Дух музыки").



Она выиграла нацотбор, в котором участвовали 10 детей, среди которых была и Варвара Кошевая, дочь соратника нынешнего президента Украины Евгения Кошевого. В прошлом году София уже попадала в десятку финалистов нацотбора , однако одержать долгожданную победу девочке удалось лишь в этом году.

Известно также, что не так давно София Иванько принимала участие в вокальном талант-шоу "Голос. Дети -5", где попала в команду Джамалы. Однако во время "вокальных боев" проиграла именно Варе Кошевой, которая дошла до финала проекта.

Начнется конкурс в 17:00 по Киеву. Его будут транслировать на YouTube.

Прямой эфир детского Евровидения 2019

Видео: YouTube/Junior Eurovision Song Contest

Напомним, в сети появился текст песни Софии на Евровидении и клип на нее.

Также мы рассказывали, что в Украине стартовал отбор на Евровидение 2020. Для участников ввели пункты о Крыме и России.