Сегодня в польской Гливице состоится финальный концерт Детского Евровидения-2019, на котором Украину представит София Иванко. Клип девочки The Spirit of Music был опубликован на YouTube.

Уточним, что победителя конкурса будут определять путем суммирования баллов, которые участники получат от национального жюри и онлайн-голосования, которое проведут в два этапа.

Видео: YouTube/UA:Перший

Слова песни на украинском и английском языках:

Коли не знаєш що робити

Коли думки навиворіт

Коли здається, один ти в світі

І не здатен на політ

When your thoughts are upside down

When you don't know what to do

Inspiration doesn't come

And your heart feels so blue

Здається у-у

Це все здається у-у

Забудь печалі у-у

І співай у-у-у

Ууууууууууууууууу

Ууууууууууууууууу

Ууууууууууууууууу

Ууууууууууууууууу

Коли танцюєш на танцполі

Забуваєш про усе

Розумієш, один ти в колі

Течія тебе несе

Здається у-у

Це все здається у-у

Забудь печалі у-у

І співай у-у-у

Ууууууууууууууууу

Ууууууууууууууууу

Ууууууууууууууууу

Ууууууууууууууууу

І тоді повір у себе

Подивись - співає небо!

Чуєш пісню невгамовну?

Відчувай її наповну!

Повір у себе

Подивись - співає небо!

Чуєш пісню невгамовну?

Тож співай її безмовно!

Ууууууууууууууууу

I know it

I feel it

That's the spirit of music it takes me and sets me free

I know it

And it's inside of me

I give you this melody

Ууууууууууууууууу

Напомним, 13-летняя киевлянка София Иванько, обойдя 9 конкурентов, среди которых была дочь соратника президента Зеленского Евгения Кошевого, победила в национальном отборе на детское Евровидение.

Ранее "Страна" сообщала, что в России пригласили на свой нацотбор на детское Евровидение юных певцов из Украины.