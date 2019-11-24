София Иванко представит Украину на Детском Евровидении-2020. Текст ее песни и клип
Сегодня в польской Гливице состоится финальный концерт Детского Евровидения-2019, на котором Украину представит София Иванко. Клип девочки The Spirit of Music был опубликован на YouTube.
Уточним, что победителя конкурса будут определять путем суммирования баллов, которые участники получат от национального жюри и онлайн-голосования, которое проведут в два этапа.
Видео: YouTube/UA:Перший
Слова песни на украинском и английском языках:
Коли не знаєш що робити
Коли думки навиворіт
Коли здається, один ти в світі
І не здатен на політ
When your thoughts are upside down
When you don't know what to do
Inspiration doesn't come
And your heart feels so blue
Здається у-у
Це все здається у-у
Забудь печалі у-у
І співай у-у-у
Ууууууууууууууууу
Ууууууууууууууууу
Ууууууууууууууууу
Ууууууууууууууууу
Коли танцюєш на танцполі
Забуваєш про усе
Розумієш, один ти в колі
Течія тебе несе
Здається у-у
Це все здається у-у
Забудь печалі у-у
І співай у-у-у
Ууууууууууууууууу
Ууууууууууууууууу
Ууууууууууууууууу
Ууууууууууууууууу
І тоді повір у себе
Подивись - співає небо!
Чуєш пісню невгамовну?
Відчувай її наповну!
Повір у себе
Подивись - співає небо!
Чуєш пісню невгамовну?
Тож співай її безмовно!
Ууууууууууууууууу
I know it
I feel it
That's the spirit of music it takes me and sets me free
I know it
And it's inside of me
I give you this melody
Ууууууууууууууууу
Напомним, 13-летняя киевлянка София Иванько, обойдя 9 конкурентов, среди которых была дочь соратника президента Зеленского Евгения Кошевого, победила в национальном отборе на детское Евровидение.
Ранее "Страна" сообщала, что в России пригласили на свой нацотбор на детское Евровидение юных певцов из Украины.