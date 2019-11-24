Большая часть сои, выращенной в США, является генетически модифицированной. Особо опасен высокий уровень фитоэстрогенов в соевых продуктах. Об этом пишет "Health.News".

"Фитоэстрогены, найденные в сое, известны как изофлавоны и воздействуют на организм как эстрогены. Считается, что они нарушают гормональный фон и могут привести к проблемам с фертильностью и даже к раку, а новые исследования показывают их вызывающий беспокойство уровень во многих соевых продуктах", - говорится в публикации.

Одна порция соевых продуктов может содержать изофлавонов в пять раз больше безопасной нормы по версии Французского агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среде и охране труда. Специалисты советуют беременным женщинам и маленьким детям избегать пищи на основе сои, а остальным потреблять с осторожностью.

Кроме того, соевые культуры обильно опрыскиваются гербицидами, которые Всемирная организация здравоохранения классифицирует как "вероятный канцероген". Соевые бобы, помимо фитоэстрогенов, содержат вещества, которые могут снизить усвоение организмом необходимых ему цинка, железа, магния и кальция, а также блокируют синтез гормонов щитовидной железы, потенциально вызывая рак щитовидной железы и гипотиреоз. Также соя может повлиять на усвоение белка.

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