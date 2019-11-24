Сегодня, 24 ноября, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА заказал предприятию "Киевский областной экспертный центр энергоэффективности" Киевской ОГА разработку поэтапного плана теплоснабжения Киева на 10 лет вперед.

Стоит такой план 17,09 млн гривен, пишет портал "Прозорро".

Согласно требованиям, до конца 2020 года должна быть создана "Схема теплоснабжения Киева на период до 2030 года".

В частности планируется анализ состояния системы централизованного теплоснабжения города и проведение расчетов по ее развитию. Кроме того, за эти деньги сформируют перечень проектов модернизации, представят варианты оптимизации.

Госпредприятие будет учитывать существующее и перспективное строительство, возможность использования возобновляемого топлива и альтернативных источников энергии.

Как выяснилось, цена сделки на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 18 млн гривен.

Единственным допущенным на аукцион предприятием стало Бахмутское ЧП "Техэнерго".

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