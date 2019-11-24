Сегодня, 24 ноября, в городе Змиеве (Харьковская области) семья, в составе которой трое взрослых и один ребенок, заболела сальмонеллезом. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

"В г.Змиев зарегистрирован семейный очаг сальмонеллезной инфекции (трое взрослых и один ребенок). Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение коммунального некоммерческого предприятия "Слобожанская районная больница" Змиевского районного совета Харьковской области, где и находятся на текущее время. Состояние больных удовлетворительное", - идет речь в сообщении.

Установлено, что заболевшие проживают в частном доме и причиной сальмонеллеза называют употребление домашней еды. Выяснено, что санитарно-гигиеническое состояние в помещениях, условия для приготовления пищи, хранения продуктов питания находятся в неудовлетворительном состоянии.

У одного из больных при лабораторной диагностике обнаружен возбудитель инфекции (Salmonella гр. D Enteritidis). Трем больным диагноз установлен эпидемиологически и клинически.

Представители Змиевского межрайонного филиала провели ряд мероприятий противоэпидемического характера.

В смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии Salmonella гр. D Enteritidis и группы кишечной палочки (Е. coli), что подтверждает вероятность инфицирования больных дома.

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