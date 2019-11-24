Погода в Украине 25 ноября обещает быть немного теплее, но осадков ждать не стоит. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, в понедельник ожидается 3-8 градусов мороза, а днем от 2 мороза до 3 тепла. В западной и южной частях Украины будет потеплее – ночью около нуля градусов, а днем 1-5 тепла. На Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до 6-11 градусов по Цельсию.

В Киеве завтра будет также без осадков. Ночью столбики термометров покажут 5-7 мороза, а днем около 0-2 тепла.

Похожая погода в Украине будет и 26 ноября. Ветер будет сопровождаться небольшим потеплением: ночью до 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла. На юге и в Закарпатье ночью ожидается 1-5 тепла, а днем 4-9 градусов. В Крыму воздух прогреется аж до 14 по Цельсию.

В Киеве во вторник будет ветрено. Ночью термометр покажет 1-3 мороза, а днем 1-3 тепла.

Как сообщала "Страна", ранее синоптик рассказала, когда ожидать потепления.

Напомним, что синоптики предупредили, когда в Украину придут дожди со снегом.