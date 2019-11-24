Сегодня, 24 ноября, в Верховной Раде утвердили сумму на годовое содержание одного депутата: 344,9 тысяч гривен. Об этом сообщается на официальном сайте государственного органа.

Из названной суммы компенсация проезда по территории страны для одного депутата в год составляет 90 тыс. гривен, то есть около 7,5 тыс. в месяц.

Командировки помощников народных избранников в избирательные округи обойдутся в 8 тыс. гривен за 10 месяцев, что составляет в районе 800 грн в месяц.



На содержание помещений в избирательных округах собираются потратить 2 тыс. гривен в год или 167 грн в месяц. Еще 670 грн в год займут расходы, связанные с проведением встреч с избирателями.

Ранее "Страна" писала, что Арахамия пригрозил силовикам сократить содержание в два раза и распустить некоторые органы.

Также мы сообщали, что Рада поддержала отмену госмонополии на изготовление спирта.