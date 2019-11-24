В Чили в результате использования резиновых пуль силовиками пострадали, по меньшей мере, 280 человек. Об этом сообщает агентство Telesur.

"За время антиправительственных акций протеста меньшей мере 280 чилийцев получили травмы глаз вследствие того, что правоохранители стреляли им в лицо, и это рекордное количество травмированных согласно мировой статистике",- говорится в сообщении.

Уточним, что полиция использует резиновые пули, что нарушает действующее законодательство. Ними можно стрелять только в экстренном случае.

Более того, с начала демонстраций против президента Себастьяна Пиньери, полиция арестовала более 17 тыс. человек.

Ранее "Страна" объясняла, в Чили бушует крупное восстание, спровоцированное повышением стоимости проезда в метро. Билет подорожал на 30 песо (около гривни) – до 830 песо (около 30 гривен, в Киеве – 8 гривен) при средней зарплате в 400 тысяч песо (около 13 тысяч гривен, в Украине – чуть более 10 тысяч).

Также мы писали, что 2 ноября, около 20 тысяч столичных жителей приняли участие в марше в честь памяти 20 погибших в ходе уличных беспорядков, продолжающихся в стране последние пару недель. Жители требовали справедливости и правосудия для пострадавших и жертв.