Папа Римский Франциск посетил японский город Хиросима, которая пострадал от ядерного оружия. После этого он призвал мир ни при каких обстоятельствах не прибегать к использованию ядерного оружия, передает "Интерфакс".

"С чувством глубокого убеждения я вновь говорю, что использование ядерной энергии в военных целях сегодня, больше чем когда бы то ни было, - это преступление не только против достоинства людей, но и против любого возможного будущего нашего общего дома", - сказал он.

Кроме того, папа Франциск также провел в Хиросиме встречу с несколькими людьми, которые пережили ядерную бомбардировку 6 августа 1945 года.

Напомним, епископы Амазонии (Бразилия) направили в Ватикан обращение, позволяющее разрешить женатым мужчинам становиться священниками, а женщинам - диаконессами.

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