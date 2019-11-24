Украинская ассоциация религиоведов обнародовала письмо в поддержку Андрея Юраша, потенциального кандидата на пост главы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. Об этом сообщила вице-президент организации Людмила Филипович на своей странице в Facebook.

Письмо адресовано президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

Авторы призывают избрать "достойного человека, который бы не просто засвидетельствовал глубокие знания в сфере государственно-церковных отношений и этнополитики, но и продемонстрировал способность быть эффективным медиатором в этой области, решать по-настоящему сложные проблемы, которые здесь возникают".

Скриншот: Facebook/Людмила Филипович

Скриншот: docs.google.com

Письмо является реакцией на тот факт, что возглавлявший Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко Андрей Юраш не прошел собеседование на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.

В то же время, по данным "Страны", общественники, эксперты, а также священники УПЦ готовят альтернативное письмо с призывом не допустить назначения Юраша на пост главы Госкомитета.

Как мы сообщали, новый орган - Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести - была создан летом этого года с подачи Минкульта на базе департамента по делам религии и национальностей.

Среди журналистов эта Госслужба уже получила название ГосХристос.

Ситуационное задание для претендентов на эту должность готовил известный донецкий религиовед Игорь Козловский (в конце 2017 года освобожденный по обмену из заключения "ДНР"), который состоял в Экспертном совете при ведомстве Юраша. Но в этом члены конкурсной комиссии не увидели конфликта интересов. От претендентов требовалось письменно ответить на вопрос: "ПЦУ получила Томос. Это вызвало больше вопросов, чем ответов. Какой должна быть с вашей точки зрения политика государства относительно Церкви?". А именно Юраш при президентстве Порошенко был одним из главных лоббистов ПЦУ и получения ею Томоса.

Во время же собеседования он набрал низкий балл по компетенции "Управление организацией работы и персоналом". Об этом событии высказалась спецкор "Страны" Олеся Медведева на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Олеся Медведева

Детальный разбор этой истории - в блоге "Ясно.Понятно" с Олесей Медведевой (выпуск № 387).

Видео: YouTube/Страна.ua