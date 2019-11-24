Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине, однако боеприпасы могли казаться на Донбассе путем реэкспорта. Об этом сообщает N1info.

"Они (оппозиция) обвинили нас в убийстве русских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", - сказал он.

Уточним, что речь идет о документе, который опубликовала оппозиционер Мариника Тепич. Согласно тему, компания "Техноремонт" купила партию мин производства "Крушик" и продала польской компании Nattan. А поскольку ее представителем был, фактически, гражданин Украины Виталий Дементьев, боеприпасы попали к нам, где их якобы использовали ВСУ.

В то же время Вучич утверждает, что Агентство Сербии по информации и безопасности вызвали владельца "Техноремонта" и сказали ему "не играть и не экспортировать в Украину, не угрожать отношениям с Россией".

Напомним, что в Сербии срочно госпитализировали президента из-за проблем с сердцем. Также мы сообщали, что врачи спасли ему жизнь.