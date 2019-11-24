Президент Сербии ответил на обвинения в продаже оружия украинской армии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине, однако боеприпасы могли казаться на Донбассе путем реэкспорта. Об этом сообщает N1info.
"Они (оппозиция) обвинили нас в убийстве русских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", - сказал он.
Уточним, что речь идет о документе, который опубликовала оппозиционер Мариника Тепич. Согласно тему, компания "Техноремонт" купила партию мин производства "Крушик" и продала польской компании Nattan. А поскольку ее представителем был, фактически, гражданин Украины Виталий Дементьев, боеприпасы попали к нам, где их якобы использовали ВСУ.
В то же время Вучич утверждает, что Агентство Сербии по информации и безопасности вызвали владельца "Техноремонта" и сказали ему "не играть и не экспортировать в Украину, не угрожать отношениям с Россией".
Напомним, что в Сербии срочно госпитализировали президента из-за проблем с сердцем. Также мы сообщали, что врачи спасли ему жизнь.