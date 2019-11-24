Жительница Шостки (Сумская область) намеревалась продать дорогую шубу, разместив объявление в интернете, но попалась в ловушку мошенников. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что на известном интернет-сайте вывесила объявление о продаже своей норковой шубы стоимостью 12 000 гривен. В тот же день ей позвонила девушка. Женщина условилась с ней, что отправит покупательнице номер своей банковской карты для предоплаты, а после получения средств вышлет товар перевозчиком.

В течение нескольких часов женщине снова позвонили. На сей раз мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сказал, что на счет женщины зачислены 12000 гривен, но снять она их не сможет, поскольку средства поступили от юридического лица. Чтобы разрешить эту ситуацию, он предложил ей подойти к ближайшему банкомату и по его подсказкам провести ряд операций.

Женщина так и сделала. В итоге на ее мобильный пришли коды, которые она передала "сотруднику банка".

Позже, заподозрив неладное, она проверила состояние своего счета и обнаружила пропажу 2500 гривен.

В связи с обращением жертвы аферистов полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Правоохранители просят всех людей быть максимально осторожными при совершении сделок через интернет. Не стоит отсылать предоплату за заказанный товар, а лучше рассчитываться за него при получении. А в случае непонятных звонков от якобы представителей банка, которые предлагают дистанционно провести любые операции по их подсказкам, сразу же обращаться в банк.

Ранее "Страна" рассказывала, как тысячи человек стали жертвами мошенников, создавших фейковый аккаунт ПриватБанка в Instagram. Люди поучаствовали в акции, по которой обещали подарить 500 гривен в обмен на номер карты.

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