Вчера, 23 ноября, на московском стадионе ЦСКА выступали артисты Сергей Шнуров и рэпер Иван Алексеев (Noize MC), которых по окончании концерта оштрафовали за то, что они произносили бранные слова. Об этом Алексеев рассказал изданию The Flow.

По законодательству за выступления, в которых используется нецензурная лексика, предусмотрен административный арест до 15 суток или штраф на 2500 рублей (около тысячи гривен).

Виновники отделались незначительной суммой: каждый заплатил по 500 рублей (около 200 гривен).

Noize MC рассказал, что полиция отпустила его около четырех часов ночи, при том что концерт окончился в 23:00. Позднее исполнитель выложил в свой Instagram короткие фото и Stories о случившемся.

Скриншот: the-flow.ru

По правилам SoundClash, группа "Ленинград" и Noize MC пели песни и каверы друг на друга. После каждого раунда аудитория подтверждала свои симпатии криками. Победу присудили "Ленинграду" с финальным счетом 4:3.

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