Президент Украины Владимир Зеленский показал, как велось строительство моста в Станице Луганской. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook.

"Мост в Станице Луганской - не только переправа. Это символ единства Украины", - говорится в подписи.

На опубликованных кадрах видно ускоренные работы, которые велись по строительству моста. Он соединяет территорию Луганской области с так называемой "ЛНР".

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую на КПВВ между подконтрольным Украине и оккупированным Донбассом, чтобы открыть восстановленный мост.

Ранее "Страна" писала о том, что представители "ЛНР" свободно прибыли в Станицу Луганскую и устроили уличный диспут с главой района.