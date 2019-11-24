Во Львове выпал первый снег. Фото
Сегодня, 24 ноября, во Львове наряду с появлением утреннего гололеда из-за дождя при минусовой температуре выпал первый снег в текущем осенне-зимнем периоде.
Фотографиями осадков суровой поры в социальных сетях делятся пользователи, один из которых - Михаил Гринишин на своей странице в Facebook.
Фото: Facebook/Михаил Гринишин
На 24 ноября во Львове синоптики прогнозировали ночные заморозки в воздухе от -7 до - 9°. Днем температура будет составлять от -1 до +1° тепла.
Ранее "Страна" сообщала, что в Украину идут похолодание и морозы.
Также мы писали, что Киев дважды за октябрь припорошило снегом. Мелкий снег наблюдался в разных районах Киева, в частности, в Голосеевском, а также на Подоле.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.