Сегодня, 24 ноября, во Львове наряду с появлением утреннего гололеда из-за дождя при минусовой температуре выпал первый снег в текущем осенне-зимнем периоде.

Фотографиями осадков суровой поры в социальных сетях делятся пользователи, один из которых - Михаил Гринишин на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Михаил Гринишин

На 24 ноября во Львове синоптики прогнозировали ночные заморозки в воздухе от -7 до - 9°. Днем температура будет составлять от -1 до +1° тепла.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину идут похолодание и морозы.

Также мы писали, что Киев дважды за октябрь припорошило снегом. Мелкий снег наблюдался в разных районах Киева, в частности, в Голосеевском, а также на Подоле.