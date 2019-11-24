Сегодня, 24 ноября, стало известно о смерти актера Национального театра русской драмы имени Леси Украинки Давида Бабаева. Об этом сообщил актер Вячеслав Василюк в Facebook.

"Умер Давид Бабаеа… Светлая память", - говорится в сообщении.

Уточним, что на сцене театра Бабаев играл около 47 лет, а на момент трагедии ему было 77. Он закончил Киевское училище эстрадно-циркового искусства в 1969 году и был награжден орденом "За заслуги" II степени в 2011 году.

Фото: facebook.com/vasilukv

Родился актер в российском городе Махачкале. В 1947 году его семья вернулась из эвакуации в Киев.

Всего на счету Бабаева более 40 ролей в театре и кино.

Напомним, 4 ноября в Швейцарии в возрасте 80 лет скончалась актриса и певица Мари Лафоре, которая в 1960-1970-х годах была самой узнаваемой в мире французской звездой.

Ранее "Страна" сообщала о смерти популярной украинской актрисы Марии Куклиной.