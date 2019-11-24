Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская заявила, что нападки на певицу Софию Ротару за ее планы вернуться с концертами в Россию неуместны. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

В РФ возвращение Ротару, ранее отказавшейся концертировать из-за военного положения в Украине, восприняли в штыки. В Совфеде даже заявили, что украинская певица сначала говорила, что в России все плохо, но, когда понадобилось заработать, едет в Россию.

На эти выпады и отреагировала Поклонская. По ее мнению, во все времена культура и искусство вдохновляли и объединяли людей, снимали разногласия и ограничения. Поэтому гастроли любых артистов нужно приветствовать.

"Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот - это отличный шаг для нормализации отношений. И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить", - написала политик.

Также она высказала убеждение, что артисты имеют право на любые политические взгляды.

"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому", - высказалась Поклонская.

Скриншот: Telegram/ Наталья Поклонская

Депутат Госдумы добавила, что россияне и украинцы наверняка устали от политиков, "которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление".

"В результате одни запрещают участвовать в "Евровидении", другие придумывают "усталость" от всеми любимых артистов", - покритиковала политиков автор записи.

Поклонская закончила свой пост приглашением Ротару на кофе, "чтобы обсудить то, с чем она не согласна".

Приплетать политику к искусству любят всюду. Ранее "Страна" сообщала, что власти Японии запретили въезд на гастроли саксофонистке из аннексированного Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт.

Мы также писали, что украинский суд признал законным запрет СБУ и Минкульта на въезд в Украину рэп-музыканту Басте.