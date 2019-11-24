Италия, Германия, Франция и Мальта впервые активировали новый механизм распределения беженцев, спасенных в Средиземном море. Об этом сообщает DW.

Механизм задействовали по отношению к 213 беженцам, находившимся на борту судна Ocean Viking. Мигрантов недавно спасли представители организаций "Врачи без границ" и SOS Méditerranée. Всем мигрантам разрешили высадиться в сицилийском городе Мессина. Теперь они будут распределены между странами ЕС, которые согласились принять участие в соответствующем механизме.

Кроме того, 23 ноября итальянская береговая охрана спасла более 140 мигрантов с перевернувшегося близ острова Лампедуза судна. Около 20 человек с этого судна пропали без вести. Их разыскивают сотрудники европейской пограничной службы Frontex.

В сентябре Германия, Франция, Италия и Мальта достигли соглашения о временном механизме распределения мигрантов, оставшихся в Средиземном море на пути в Европу. Позже к нему присоединились Хорватия, Финляндия, Ирландия, Литва, Люксембург и Португалия.

Детали соглашения не разглашались. Известно только, что Мальта и Италия, которые больше всего страдают от потока мигрантов, до введения механизма отказывались принимать суда со спасенными в Средиземном море мигрантами. Но пошли на уступки после того как ФРГ в рамках соглашения выразила готовность принять четвертую часть спасенных. Еще четверть мигрантов захотела забрать Франция. Остальных беженцев распределяют между Хорватией, Финляндией, Ирландией, Литвой, Люксембургом и Португалией.

Ранее "Страна" писала, что в ЕС с октября готовятся к новой волне миграционного кризиса.

Также мы приводили данные ООН, что в 2015-2019 годах число мигрантов из Украины выросло на 200 тысяч.