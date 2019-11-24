Опрос австралийских женщин показал, что часть из них чувствуют, словно младенец пинает их в живот спустя годы и десятилетия после того, как их беременность закончилась. Об этом сообщает New Scientist.

Так, в онлайн-опросе участвовали 197 родивших женщины. Из них 40% испытывали фантомные удары младенцев. В среднем, это продолжалось на протяжении 7 лет после родов. Более того, некоторые из них заявили, что чувствуют подобное ежедневно.

Данный феномен оказывает разный эффект. Некоторые участники опроса рассказали о положительных моментах беременности, а другие, кто пережил аборт – о расстройстве. По мнению ученых, это влияет на женскую психику.

На данный момент неизвестно, с чем могут быть связаны подобные фантомные удары.

Напомним, в Украине впервые провели кесарево сечение, при котором ребенка приняла сама роженица. Во время операции женщина была одновременно пациенткой и ассистентом для врачей.

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