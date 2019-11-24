Гололед на Львовщине за прошедший день парализовал земное и даже воздушное движение, а сегодняшний утренний дождь при минусовой температуре моментально покрыл льдом проезжую часть и тротуары. Об этом сообщает "ТСН".

По предварительным подсчетам, более 300 пешеходов травмировались и более 50 аварий произошли на дорогах. Сегодняшним утром местные жители снимали, как автомобили объезжали скользкую дорогу по обочине.

Авария происходит за аварией, некоторые машины вылетают в кювет, а полицейские, которые документируют факты ДТП, не могут удержаться на ногах и падают на асфальт.

Видео: YouTube/VARTA1

Травмпункты переполнены пострадавшими людьми. К ренген-кабинетам выстроились очереди из жертв гололедицы. Каждому второму ставят диагноз: ушибы, переломы, растянутые связки. В одном из травмпунктов в первую половину суток приняли более 80 пациентов.

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