Продолжительные дожди на юге Франции стали причиной наводнения, в результате которого без вести пропали два человека. Еще двое получили травмы, передает France info.

Фото: twitter.com/tunistribune

Так, один из пропавших без вести упал в бурный поток во время эвакуации спасателями. Лодка людей перевернулась.

Фото: twitter.com/tunistribune

Второй пропавший был сбит потоком воды, когда вышел из дома. Найти его до сих пор не удалось.

Фото: twitter.com/tunistribune

Напомним, 17 ноября власти Венеции объявили наивысший уровень опасности из-за нового возможного повышения уровня воды. Ранее "Страна" публиковала фото из затопленного города.

До этого мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в город Мэтлок (графство Дербишир), пострадавший от сильного наводнения, и вымыл там полы в магазине оптики.