В Демократической Республике Конго произошло крушение пассажирского самолета, на борту которого находились 17 человек: жертвы есть, точное число пока что устанавливается. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Видео: YouTube/AFP News Agency

Согласно сообщению, самолет авиакомпании Busy Bee разбился в городе Гома в восточной части государства. Самолет должен был следовать в город Бени, авария произошла при взлете.

По данным офиса губернатора провинции Северный Киву, в авиакатастрофе погибли несколько человек. Комментариев от представителей авиакомпании Busy Bee на данный момент нет.

Это далеко не первая катастрофа в Конго. Трагические инциденты связаны с плохим обслуживанием транспортных средств и ненадлежащим уровнем безопасности. и плохим обслуживанием самолетов. Всем коммерческим авиаперевозчикам уже запретили работать в ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что в США во время авиашоу разбился военный самолет Grumman OV-1 Mohawk, пилот погиб.

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