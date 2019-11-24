В Одессе агрессивный мужчина переполошил окрестности улицы Достоевского, так что пришлось вызывать сначала полицию, а потом сотрудников спецподразделения "ТОР" (тактико-оперативного реагирования). Об этом сообщается в Facebook патрульной полиции Одесской области и городских СМИ.

В субботу, 23 ноября, на 10-й станции Большого Фонтана неадекватный мужчина, вооружившись топором, ножом и сапкой залез на крышу хозяйственной постройки. Он принялся с матами разбирать дымоход и бросать кирпичами по домам и автомобилям.

Фото: Facebook/ odesapolice

Около 14:00 к месту дебоша прибыл первый полицейский патруль. Неадекватный мужчина тут же обсыпал машину копов кирпичами. Полицейские вместе с матерью больного мужчины пытались успокоить его, но переговоры не дали результатов.

Копы произвели несколько выстрелов из травматического пистолета. Но и это не возымело действия. Тогда один из инспекторов вылез на крышу гаража, чтобы снять мужчину. Тот бросил в правоохранителя шифером. Блюститель порядка не удержался и упал примерно с пятиметровой высоты. Его передали врачам скорой помощи.

В итоге пришлось вызывать "ТОР". Его сотрудники наконец-то обезоружили и задержали злоумышленника.

Видео: YouTube/ Денис Шацило

Как выяснилось, мужчина 10 лет назад сошел с ума и давно живет на своем участке без света, газа и воды. Сейчас ему 31 год. Он находился в розыске за побег из психиатрической больницы.

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