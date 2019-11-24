Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на выборах в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press.

Предполагается, что Блумберг раздумывает над тем, чтобы посоревноваться в избрании кандидатом от партии демократов.

По словам главного советника магната Говарда Вольфсона, он "сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом". Кроме того, предприниматель хочет отказаться от пожертвований и даже от президентской зарплаты в случае победы на выборах

"За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не собирается начинать этого. Его нельзя купить", - подчеркнул он.

Именно финансовое положение Блумберга Вольфсон называет основой, благодаря которой мужчина "полностью независимым от каких-либо специальных интересов". Сейчас Forbes оценивает состояние магната в 54 миллиарда долларов.

Напомним, видный деятель Демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден дал предварительные гарантии безопасности своему непримиримому противнику Дональду Трампу.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп хочет допросить Джо и Хантера Байденов в Конгрессе.