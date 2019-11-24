Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что разграбление буксира "Яны Капу", катеров "Никополь" и "Бердянск" - дело рук мародеров. Об этом он сказал в интервью "Укринформу" в Брюсселе, где принимал участие в заседании Военного комитета ЕС.

Хомчак заявил, что сообщения о разграблении судов не подлежат сомнению.

"Когда их (корабли - Ред.) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - сказал генерал.

Также он добавил, что Украина намерена быстро отремонтировать вернувшиеся корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

Напомним, сразу после заявлений украинской стороны о грабеже на кораблях, в ФСБ опровергли эту информацию. В качестве доказательства спецслужба выложила видео целых и нетронутых кораблей, готовых к передаче.

Позже российская сторона добавила, что изъяла с судов только боекомплект, автоматы, пистолеты и боеприпасы. Но при этом даже поменяла шторки в душе.