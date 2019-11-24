Прошла неделя с тех пор, как 15 ноября Денис Цуканов, парень 2004 года рождения, ушел из центра реабилитации и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции в Харьковской области.

Денис Цуканов. Фото: hk.npu.gov.ua

"Сотрудники Московского отдела полиции устанавливают местонахождение Цуканова Дениса, 2004 года рождения", - говорится в сообщении.

Парень 15 ноября ушел из центра реабилитации и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет в желтую куртку с черными вставками, красную шапку с надписью Nike.

"Сотрудники Московского отдела полиции устанавливают местонахождение Цуканова Дениса, 2004 года рождения", - идет речь в сообщении.

Приметы: 14-15 лет на вид, рост - 165 см, телосложение худощавое, волосы русые.

В момент исчезновения был одет в желтую куртку с черными вставками, а также красную шапку фирмы Nike.

В случае появления какой-либо информации полиция просит обращаться по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75 или другим удобным способом.

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